Одну их самых оживленных улиц в Сунже готовят к асфальтированию

«На текущий момент на одной из самых загруженных улиц города ведутся комплексные работы. Тяжелея техника приступила к подготовке основания под укладку брусчатки на месте будущей парковки», — сказал сотрудник мэрии.

По словам собеседника издания, специалисты параллельно прокладывают новые самонесущие провода СИП вместо неизолированных, а также ливневую канализацию.

Ранее на участке рядом с центральным рынком подрядчик заменил выработавший свой ресурс водопровод протяженностью почти 250 м и провел заземление газовых линий.

Напомним, реновация упомянутой улицы началась в мае и завершится до конца года по замыслу муниципальных властей.