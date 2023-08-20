Благоустройство

Одну их самых оживленных улиц в Сунже готовят к асфальтированию

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Фото: газета "Ингушетия"

Вслед за новыми водопроводными и газовыми сетями на обновляемой улице Грозненская в городе Сунже Ингушетии появятся новые линии электропередачи и удобная парковочная зона, сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета.

«На текущий момент на одной из самых загруженных улиц города ведутся комплексные работы. Тяжелея техника приступила к подготовке основания под укладку брусчатки на месте будущей парковки», — сказал сотрудник мэрии.

По словам собеседника издания, специалисты параллельно прокладывают новые самонесущие провода СИП вместо неизолированных, а также ливневую канализацию.

Ранее на участке рядом с центральным рынком подрядчик заменил выработавший свой ресурс водопровод протяженностью почти 250 м и провел заземление газовых линий.

Напомним, реновация упомянутой улицы началась в мае и завершится до конца года по замыслу муниципальных властей.

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