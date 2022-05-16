Реконструкция

Официальное открытие бассейна в ГКК Ингушетии запланировано на 30-летие образования республики

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Официальное открытие бассейна в Горском кадетском корпусе Ингушетии запланировано на 30-летие образования республики.

На днях спикер парламента республики Магомет Тумгоев и заместитель министра финансов региона Магомет Костоев осмотрели бассейн после реконструкции. Они оценили качество выполненных работ и отметили возможность расширения спектра военно-научных специальностей и навыков выпускников.

«Умение плавать входит в программу вступительных экзаменов в высшие военные учреждения страны. Наличие профессионального бассейна позволит должным образом подготовить наших курсантов и создаст возможность включения ребят в состав экипажей морского флота в будущем», — цитирует директора Горского кадетского корпуса, депутата Народного собрания РИ Ахмеда Дидигова пресс-служба парламента.

Напомним, строительство бассейна началось еще летом прошлого года при поддержке депутата Государственной Думы РФ Бекхана Барахоева. Ранее по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в основном корпусе Горского кадетского корпуса был проведен масштабный ремонт. Были обновлены внутренние помещения, приведены в порядок системы отопления, проведена очистка и обработка зеленых насаждений на прилегающей территории.

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