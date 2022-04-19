Около 1 км береговой линии реки Асса очистили ингушские эковолонтеры

«Вооружившись перчатками, пакетами и хорошим настроением, добровольцы отправились в сельское поселение Нестеровское. Эковолонтеры очистили около 1 километра береговой линии реки Асса, собрав при этом более 80 мешков мусора», — говорится в сообщении.

Из 10 запланированных это уже шестой по счету субботник, проходящий в рамках республиканской экологической декады и Всероссийской акции «Вода России».

Экологическая декада приурочена к 30-ю возрождения республики и организована Минприроды Ингушетии совместно с Комитетом по делам молодежи.