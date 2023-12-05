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Около 100 беженцев из сектора Газа примет Ингушетия

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Около 100 беженцев из сектора Газа примет Ингушетия, сообщил в ходе прямой линии с жителями региона Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Мы готовы в ближайшее время принять около 100 беженцев из Палестины: подготовили гостиницу и необходимое соглашение. Вопросом их устройства будет заниматься региональное правительство. У нас есть возможность встретить их, обогреть. Будем делать для них все возможное. Кроме того, недавно жители республики приняли самое активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Газы», — сказал руководитель субъекта.

Как информировали «Ингушетию» в правительстве Ингушетии, первая группа палестинских беженцев прибудет в регион в ближайшие дни поездом.

Напомним, что в ноябре в республике по инициативе Махмуд-Али Калиматова был организован сбор гуманитарной помощи для жителей Палестины. Собрано около 80 млн рублей, на которые приобретены необходимые товары, и более 150 тонн гуманитарной помощи.

Отметим, что число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября текущего года по последним данным возросло до 15 899 человек, 42 тыс. получили ранения.

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