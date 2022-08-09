Наркотики

Около 100 граммов мефедрона изъяли у сбытчика правоохранители Ингушетии

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Правоохранители Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали в Магасе гражданина, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято двадцать свертков, перемотанных черной изолентой.

Согласно заключению экспертизы, в свертках оказалось 96,37 грамма наркотического вещества «мефедрон»; 100 пакетов «зиплок» (предназначены для фасовки и хранения мелких предметов) и блокнот с записями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК России.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции мужчина водворен в ИВС, сообщает пресс-служба МВД по республике.

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