Около 100 граммов мефедрона изъяли у сбытчика правоохранители Ингушетии

Согласно заключению экспертизы, в свертках оказалось 96,37 грамма наркотического вещества «мефедрон»; 100 пакетов «зиплок» (предназначены для фасовки и хранения мелких предметов) и блокнот с записями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК России.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции мужчина водворен в ИВС, сообщает пресс-служба МВД по республике.