Около 11 млрд рублей выделено на выплаты медикам, помогающим больным с Covid-19

По указу Владимира Путина, подписанному в мае 2020 года, право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорых, которые, помогая больным коронавирусом, заразились сами, отмечается на сайте кабинета министров.

В 2021 году медицинским работникам уже предоставлены единовременные страховые выплаты на общую сумму 22,2 млрд рублей.

В текущем году такие единовременные выплаты уже предоставлены на общую сумму свыше 11 млрд рублей.

Новый транш из резервного фонда позволит в полном объеме обеспечить финансирование этой меры поддержки до конца II квартала 2022 года.

«Важно, чтобы эти средства выплачивались своевременно и в полном объеме», — отметил Мишустин на заседании правительства 11 мая.