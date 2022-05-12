Около 11 млрд рублей выделено на выплаты медикам, помогающим больным с Covid-19
Более 10,7 млрд рублей еще будет направлено на страховые выплаты медицинским работникам, которые помогают больным с Covid-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
По указу Владимира Путина, подписанному в мае 2020 года, право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорых, которые, помогая больным коронавирусом, заразились сами, отмечается на сайте кабинета министров.
В 2021 году медицинским работникам уже предоставлены единовременные страховые выплаты на общую сумму 22,2 млрд рублей.
В текущем году такие единовременные выплаты уже предоставлены на общую сумму свыше 11 млрд рублей.
Новый транш из резервного фонда позволит в полном объеме обеспечить финансирование этой меры поддержки до конца II квартала 2022 года.
«Важно, чтобы эти средства выплачивались своевременно и в полном объеме», — отметил Мишустин на заседании правительства 11 мая.