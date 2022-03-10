Около 150 девятиклассников Ингушетии прошли итоговое собеседование

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В Ингушетии около 150 девятиклассников прошли итоговое собеседование в дополнительный срок 9 марта.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, экзамены сдавали те выпускники, которые получили «незачёт» по итогам экзамена, либо пропустили испытание из-за болезни или по иной уважительной причине.

Отмечается, что на выполнение работы каждому участнику было отведено в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры увеличена на 30 минут.

Итоговое собеседование оценивалось по системе «зачет/незачет». Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрен еще один дополнительный день проведения собеседования — 16 мая 2022 года.

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