Мошенничество

Около 150 тыс. рублей потерял житель Ингушетии при покупке двигателя для Toyota Cresta

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В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» обратился местный житель с заявлением о том, что 28 сентября он приобрел по объявлению в интернете у неустановленного лица, назвавшегося Максимом, двигатель для автомашины Toyota Cresta.

Договорившись о цене, мужчина перевел неизвестному в качестве оплаты 147 тыс. 700 рублей. Получив денежные средства, «Максим» перестал выходить на связь.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по республике.

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