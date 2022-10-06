Около 150 тыс. рублей потерял житель Ингушетии при покупке двигателя для Toyota Cresta
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» обратился местный житель с заявлением о том, что 28 сентября он приобрел по объявлению в интернете у неустановленного лица, назвавшегося Максимом, двигатель для автомашины Toyota Cresta.
Договорившись о цене, мужчина перевел неизвестному в качестве оплаты 147 тыс. 700 рублей. Получив денежные средства, «Максим» перестал выходить на связь.
В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России.
По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по республике.