Около 300 мероприятий проведено в Ингушетии в рамках нацпроектов

В мероприятии принимает участие Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Сластенин отметил, что правительство Ингушетии рассматривает национальные проекты и «майский» указ Президента России как один из основных инструментов достижения поставленных задач в сфере социально-экономического развития и выхода региона на среднероссийский уровень по показателям уровня жизни.

«В отчетном году республика приняла участие в реализации 40 региональных проектов в составе 12 национальных проектов. В 2021 году общий бюджет региональных проектов составил 12,3 млрд рублей, которые законтрактованы в полном объеме. Кассовое исполнение составило 9,4 млрд рублей (77 %), реализовывалось более 150 мероприятий», — цитирует премьер-министра пресс-служба Главы и правительства региона.