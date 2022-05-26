Около 300 мероприятий проведено в Ингушетии в рамках нацпроектов
С 2019 года в Ингушетии реализовано около 300 мероприятий в рамках национальных проектов, сообщил премьер-министр республики Владимир Сластенин, выступая на заседании Народного собрания с ежегодным отчетом о деятельности правительства.
В мероприятии принимает участие Глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Сластенин отметил, что правительство Ингушетии рассматривает национальные проекты и «майский» указ Президента России как один из основных инструментов достижения поставленных задач в сфере социально-экономического развития и выхода региона на среднероссийский уровень по показателям уровня жизни.
«В отчетном году республика приняла участие в реализации 40 региональных проектов в составе 12 национальных проектов. В 2021 году общий бюджет региональных проектов составил 12,3 млрд рублей, которые законтрактованы в полном объеме. Кассовое исполнение составило 9,4 млрд рублей (77 %), реализовывалось более 150 мероприятий», — цитирует премьер-министра пресс-служба Главы и правительства региона.