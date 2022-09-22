Около 40 граммов героина изъяли правоохранители у двоих жителей Ингушетии

В ходе личного досмотра у задержанных обнаружено и изъято 8 и 13 свертков из фольги, содержащих героин, общей массой 2,85 и 4,25 грамма соответственно.

В ходе осмотра салона автомашины «Лада «Гранта», принадлежащей одному из молодых людей, обнаружено и изъято, в числе прочего: 32,01 грамма героина и электронные весы.

В отношении обоих граждан составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 6.9 КоАП, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России.

Задержанные в порядке статей 91-92 УПК и водворены в ИВС.