Субботник

Около 60 мешков мусора собрали в селах Сунженского района Ингушетии во время субботника

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В рамках всероссийской экологической акции «Вода России» в сельских поселениях Сунженского района Ингушетии собрали около 60 мешков мусора с прибрежных зон, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

«Сотрудники администраций сельских поселений района очистили от мусора береговую линию реки Асса и территорию близлежащей лесополосы. Также уборка была проведена и на прибрежной территории реки Сунжа. Значительная доля собранного мусора — это пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки от продуктов питания», — говорится в сообщении.

Акция «Вода России» проводится с 2014 года, с 2019 года она стала частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ. ⠀

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