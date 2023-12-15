Спорт

Олимпийская чемпионка Вера Бирюкова прилетела в Ингушетию в рамках проекта «Я — перспективная гимнастка»

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В аэропорту «Магас» встретили чемпионку Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, заслуженного мастера спорта России Веру Бирюкову.

Прославленная спортсменка приехала в Ингушетию в рамках Всероссийского проекта «Я — перспективная гимнастка». Она встретится с юными ингушскими гимнастками, организует для них мастер-классы, дети зададут вопросы своему кумиру.

Необходимо отметить, что Бирюкова проводит турниры спортивного мастерства по художественной гимнастике для поиска талантливых спортсменок.

«Проект дает уникальную возможность юным спортсменкам получить наставления от чемпионки, познакомиться с ней лично и выйти на новый уровень спортивных достижений», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Главы и правительства республики.

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