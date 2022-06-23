Олимпийский чемпион Хасан Халмурзиев отличился в составе петербургского клуба «Явара-Нева»
Олимпийский чемпион в весовой категории до 81 кг Хасан Халмурзиев в составе петербургского клуба «Явара-Нева» победил представителей московского «Локомотива» в финале командного турнира по дзюдо «Вызов Явары».
По информации Минспорта Ингушетии, соревнования проходили в рамках Петербургского международного экономического форума. Финальная встреча завершилась со счетом 5:0.
Десятикратного победителя Лиги чемпионов команду «Явара-Нева», помимо Хасана Халмурзиева, представляли двукратный чемпионы Европы в весе до 90 кг Михаил Игольников и победитель континентального первенства 2021 года Инал Тасоев.