Олимпийский чемпион Хасан Халмурзиев отличился в составе петербургского клуба «Явара-Нева»

По информации Минспорта Ингушетии, соревнования проходили в рамках Петербургского международного экономического форума. Финальная встреча завершилась со счетом 5:0.

Десятикратного победителя Лиги чемпионов команду «Явара-Нева», помимо Хасана Халмурзиева, представляли двукратный чемпионы Европы в весе до 90 кг Михаил Игольников и победитель континентального первенства 2021 года Инал Тасоев.