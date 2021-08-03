Олимпийское «золото» Мусы Евлоева
Ингушский классик Муса Евлоев стал олимпийским чемпионом в весе до 97 кг. В финальной схватке в тяжелейшей борьбе он буквально вырвал победу у олимпийского чемпиона 2016 года, трехкратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы Артура Алексаняна. Как ранее сообщала «Ингушетия», противостояние Евлоева и Алексаняна длится уже не один год. Атлеты не раз встречались на международных турнирах.
Так, победу в финале чемпионата мира в 2017 году одержал Алексанян, в 2018 году выиграл Муса, в 2019 году они вновь должны были встретиться в финале, но из-за полученной в ходе соревнований травмы армянский спортсмен не вышел на ковер, и победа была присуждена Евлоеву без борьбы. А вот на Индивидуальном кубке мира 2020 года борцы сошлись в первой же схватке. Тогда победу вновь одержал Евлоев, уже на старте исключив Алексаняна из возможных претендентов на «золото».
Отметим, что за решающей схваткой двух титанов на площади у подножия стометровой башни Согласия в Магасе наблюдали земляки чемпиона. Трансляцию на большом экране огранизовали администрация столицы и спортивный клуб «Чингиз», под эгидой которого выступает борец. Сегодня вечером, в 22:00, в честь победы Мусы Евлоева в небе над столицей прогремит праздничный салют.