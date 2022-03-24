Опасные участки федеральной автодороги в Ингушетии готовят к весеннему половодью

В частности, сообщили в управлении, будет создана бригада с техникой и запасами материальных ресурсов для своевременного пре¬дупреждения и ликвидации возможных ЧС в период прохождения паводка (с мая по июль 2022 года).

Отмечается, что диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Кавказ» ведется круглосуточный мониторинг паводкоопасных участков автодорог, мостовых сооружений и водопропускных труб.

Налажено взаимодействие с Центром управления в кризисных ситуациях Южного регионального центра МЧС России и управлениями по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в подведомственных регионах.

Сообщить о подтоплении участка федеральной трассы или любой другой ЧС можно по круглосуточному номеру диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Кавказ»: +7(8793)33-11-59.

Напомним, в оперативном управлении дорожного ведомства находится 42,5 км федеральной автомобильной дороги общего пользования, проходящей по территории Ингушетии.