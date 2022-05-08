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Оперативный штаб в Ингушетии призывает жителей проявлять бдительность

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Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей.

«Предупреждаем участников праздничных мероприятий о том, что нельзя трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра», — отметил представитель группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба.

В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов и тому подобного) необходимо сообщать по следующим телефонам служб экстренного реагирования:

Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;

Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;

Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;

Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;

Телефон доверия ГУ МЧС по республике 8 (8734) 55-99-99.

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