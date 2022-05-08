Оперативный штаб в Ингушетии призывает жителей проявлять бдительность
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей.
«Предупреждаем участников праздничных мероприятий о том, что нельзя трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра», — отметил представитель группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба.
В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов и тому подобного) необходимо сообщать по следующим телефонам служб экстренного реагирования:
Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;
Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru;
Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;
Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;
Телефон доверия ГУ МЧС по республике 8 (8734) 55-99-99.
Анонимность гарантируется.