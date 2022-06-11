Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии Дня России призывает к бдительности
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии празднования Дня России — 12 июня 2022 года, обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.
«В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) необходимо сообщить по телефонам служб экстренного реагирования Анонимность гарантируется», — отметил представитель группы взаимодействия со СМИ оперативного штаба.
Телефон дежурного УФСБ по Ингушетии: 8 (8734) 55-16-28;
Телефон доверия УФСБ по республике: 8 (8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb. ru:
Дежурная часть МВД по региону: 8 (8734) 55-01-54;
Телефон доверия МВД по Ингушетии: 8 (8734) 55-04-99;
Телефон доверия ГУ МЧС по республике: 8 (8734) 55-99-99.