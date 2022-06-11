Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии Дня России призывает к бдительности

Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии празднования Дня России — 12 июня 2022 года, обращается к жителям республики с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.