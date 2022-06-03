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Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии празднования 30-летия республики призывает жителей к бдительности

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Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии празднования 30-летия республики обращается к жителям с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.

«В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) необходимо сообщать по телефонам служб экстренного реагирования. Анонимность гарантируется», — отметил представитель группы взаимодействия со СМИ ОШ по региону.

Телефон дежурного УФСБ по Республике Ингушетия: 8(8734) 55-16-28;

Телефон доверия УФСБ по Республике Ингушетия: 8(8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb.ru;

Дежурная часть МВД по Республике Ингушетия: 8(8734) 55-01-54;

Телефон доверия МВД по Республике Ингушетия: 8(8734) 55-04-99;

Телефон доверия ГУ МЧС по Республике Ингушетия 8(8734) 55-99-99.

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