Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии празднования 30-летия республики призывает жителей к бдительности
Оперативный штаб в Ингушетии в преддверии празднования 30-летия республики обращается к жителям с просьбой проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности при посещении мест массового скопления людей, не трогать незнакомые предметы, оставленные без присмотра.
«В случае обнаружения подозрительных транспортных средств, лиц и предметов (сумок, коробок, пакетов) необходимо сообщать по телефонам служб экстренного реагирования. Анонимность гарантируется», — отметил представитель группы взаимодействия со СМИ ОШ по региону.
Телефон дежурного УФСБ по Республике Ингушетия: 8(8734) 55-16-28;
Телефон доверия УФСБ по Республике Ингушетия: 8(8734) 22-06-60, электронный ящик для обращений ingushetia@fsb.ru;
Дежурная часть МВД по Республике Ингушетия: 8(8734) 55-01-54;
Телефон доверия МВД по Республике Ингушетия: 8(8734) 55-04-99;
Телефон доверия ГУ МЧС по Республике Ингушетия 8(8734) 55-99-99.