Оправданный судом Египта ингушский студент Али Дзейтов вернулся в Россию

Все эти четыре года Дзейтов 1997 года рождения провел в столичной тюрьме по подозрению в шпионаже и экстремизме, однако никаких официальных обвинений ему предъявлено не было.

Ранее уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев сообщил газете «Ингушетия», что оправдание судом Египта ингушского студента Али Дзейтова стало возможным, благодаря кропотливой работе и прямому участию в его судьбе Главы региона.

«Глава Ингушетии Махмуд-Али Макшарипович Калиматов постоянно держал этот вопрос на контроле. Ситуация была непростая — другая страна, серьезные обвинения. Поэтому шла планомерная работа: регулярно обращались в МИД, посольство России в Египте, держали постоянную связь с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Благодаря общим усилиям и удалось добиться оправдания Али Дзейтова. Безусловно, огромную роль здесь сыграло то, что руководитель республики на всех уровнях высказывал озабоченность по этой проблеме», — отметил Ибрагим Цечоев.

Он также напомнил, что в январе 2021 года были оправданы и освобождены уроженцы Ингушетии Илез Аушев, Рамазан Плиев и Исмаил Чемурзиев, задержанные египетскими правоохранительными органами в 2018 году и содержавшиеся в каирской тюрьме «Тора». На тот момент египетские власти отказались прекратить уголовное преследование Али Дзейтова и освободить его вместе с ними.

Цечоев также сообщил, что по прибытии домой ингушскому студенту будет оказано содействие в последующей медицинской реабилитации.