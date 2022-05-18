ЕГЭ

Основной этап ЕГЭ пройдет в Ингушетии с 26 мая по 2 июля

0

Основной этап ЕГЭ пройдет в Ингушетии с 26 мая по 2 июля, об этом газете «Ингушетия» сообщила министр образования и науки республики Эсет Бокова.

По её словам, выпускники будут сдавать экзамены в 9 пунктах, организованных в школах.

На сегодняшний день заявлено 2436 участников. Большая часть — это выпускники текущего года, 254 заявителя — это дети с ограниченными возможностями здоровья, остальные — выпускники среднего профессионального образования, выпускники прошлых лет и те, кто не завершил обучение в предыдущие годы.

Министр искренне пожелала всем выпускникам удачи на предстоящих экзаменах, веры в свои силы и отличных результатов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Проект «Сноб» открыл прием заявок на премию «Сделано в России — 2022»
Ингушская сборная команда дзюдоистов победила на Всероссийских соревнованиях среди мужчин в Назрани
Ингушский футболист в составе махачкалинского «Динамо» Хазбулат Хамхоев отличился в очередном матче
К 2030 году в СКФО необходимо создать 45 тысяч новых мест в колледжах
В Ингушетии на летний отдых детей выделено около 60 млн рублей
Вручение меча Победы Малгобеку — дань уважения защитникам города, считает Глава Ингушетии
В Ингушетии продавец поддельного алкоголя из соседнего региона пытался подкупить полицейского
Депутат Госдумы от Ингушетии Татриев проверил ход ремонта в гимназии села Али-Юрт
Городу воинской славы Малгобеку вручат меч Победы
В мэрии города Сунжа Ингушетии чествовали юных чемпионов-дзюдоистов
Кардиологи и хирурги медцентра имени Бакулева провели в Ингушетии прием детей

Главное

Яндекс.Метрика

 