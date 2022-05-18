Основной этап ЕГЭ пройдет в Ингушетии с 26 мая по 2 июля

По её словам, выпускники будут сдавать экзамены в 9 пунктах, организованных в школах.

На сегодняшний день заявлено 2436 участников. Большая часть — это выпускники текущего года, 254 заявителя — это дети с ограниченными возможностями здоровья, остальные — выпускники среднего профессионального образования, выпускники прошлых лет и те, кто не завершил обучение в предыдущие годы.

Министр искренне пожелала всем выпускникам удачи на предстоящих экзаменах, веры в свои силы и отличных результатов.