Основной этап ЕГЭ пройдет в Ингушетии с 26 мая по 2 июля
Основной этап ЕГЭ пройдет в Ингушетии с 26 мая по 2 июля, об этом газете «Ингушетия» сообщила министр образования и науки республики Эсет Бокова.
По её словам, выпускники будут сдавать экзамены в 9 пунктах, организованных в школах.
На сегодняшний день заявлено 2436 участников. Большая часть — это выпускники текущего года, 254 заявителя — это дети с ограниченными возможностями здоровья, остальные — выпускники среднего профессионального образования, выпускники прошлых лет и те, кто не завершил обучение в предыдущие годы.
Министр искренне пожелала всем выпускникам удачи на предстоящих экзаменах, веры в свои силы и отличных результатов.