Основные мероприятия по празднованию Дня Победы в Ингушетии пройдут на мемориале «Слава» в Малгобеке

В заседании приняли участие руководители структурных подразделений администрации и подведомственных учреждений.

«Сегодня перед нами стоит задача — провести мероприятия, посвященные Победе, на высоком уровне. Программа торжественных мероприятий практически утверждена. Как и в прежние годы, основные мероприятия пройдут на территории городского парка, на мемориале «Слава», —цитирует заместителя мэра Мовсара Садакиева пресс-служба администрации города.

С планом основных мероприятий участников обсуждения ознакомила начальник социального отдела администрации Малгобека Бела Барахоева. Были обсуждены также вопросы, касающиеся проведения акции «Бессмертный полк» в городе Магасе.