Мероприятие

Основные мероприятия по празднованию Дня Победы в Ингушетии пройдут на мемориале «Слава» в Малгобеке

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В городе воинской славы Малгобеке обсудили подготовку к проведению мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В заседании приняли участие руководители структурных подразделений администрации и подведомственных учреждений.

«Сегодня перед нами стоит задача — провести мероприятия, посвященные Победе, на высоком уровне. Программа торжественных мероприятий практически утверждена. Как и в прежние годы, основные мероприятия пройдут на территории городского парка, на мемориале «Слава», —цитирует заместителя мэра Мовсара Садакиева пресс-служба администрации города.

С планом основных мероприятий участников обсуждения ознакомила начальник социального отдела администрации Малгобека Бела Барахоева. Были обсуждены также вопросы, касающиеся проведения акции «Бессмертный полк» в городе Магасе.

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