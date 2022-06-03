«Следствием и судом установлено, что Дзейтов летом 2019 года вступил в запрещенную на территории России террористическую организацию «Имарат Кавказ» под руководством Аслана Бютукаева и его заместителя Юнуса Бунгуева. По указанию последнего Дзейтов занимался поисками новых членов, желающих вступить в преступную группировку. Исполняя данные ему указания, Дзейтов вовлек в террористическую деятельность двух своих племянников, в том числе одного несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора уроженцу Ингушетии.

«Приговором суда Дзейтову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 2 года, с ограничением свободы на срок 1 год и штрафом в размере 200 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 205.5 и частью 2 статьей 208 УК РФ (участие в деятельности террористической организации и незаконном вооружённом формировании), частью 2 статьей 205.2 УК (публичные призывы к террористической деятельности), частью 1.1 статьей 205.1 и частью 4 статьей 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления — террористическую деятельность), частью 3 статьей 222 и частью 3 статьей 222.1 УК (незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Ранее сообщалось, что Бунгуев погиб в августе 2020 года в результате самоподрыва имевшегося при нем самодельного взрывного устройства при попытке задержания в городе Назрани.

Бютукаев, находившийся в международном розыске, и участники его банды 20 января 2021 года оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и ответным огнем на территории Чечни были ликвидированы.

Расследование уголовного дела в отношении других организаторов, руководителей и участников террористической организации продолжается.