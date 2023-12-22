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Осужденного перевели в тюрьму ближе к родным после вмешательства УПЧ в Ингушетии

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Аппарат уполномоченного по правам человека по республике добился перемещения заключенного в колонию, расположенную неподалеку от места жительства его близких, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Жительница Сунжи попросила помощи в переводе своего сына в исправительное учреждение, которое находится недалеко от места проживания его родственников», — рассказал собеседник.

По его словам, заявительница находится в трудной финансовой ситуации и не может навещать сына в связи с состоянием здоровья. Более того, женщина также заботится о сыне осужденного, находящемся под ее опекой.

Благодаря совместной работе УПЧ по региону с Федеральной службой исполнения наказаний России осужденный был направлен в исправительное учреждение ФСИН России в Северной Осетии. Этот выбор учреждения учитывал местоположение близких родственников осужденного и наличие подходящих условий для проживания заключенных.

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