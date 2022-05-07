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Освобожден удерживаемый на Украине военнопленный из Ингушетии

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Накануне в результате совместной работы, проведенной аппаратом уполномоченного по правам человека России и министерством обороны страны освобожден удерживаемый на Украине военнопленный из Ингушетии.

Как сообщил газете «Ингушетия» уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев, ранее вопрос освобождения военнопленного из региона обсуждался на совещаниях и заседании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию в связи с проведением спецоперации на Украине на базе национального центра управления обороной России.

«Совместная работа аппарата уполномоченного по правам человека и министерства обороны по освобождению незаконно удерживаемых в Украине граждан России ведется по поручению Президента Владимира Путина. Выражаем отдельную благодарность и глубокую признательность за внимательное отношение к вопросам обеспечения прав и свобод наших граждан уполномоченному по правам человека в России Татьяне Николаевне Москальковой», — сказал Цечоев.

Напомним, Президент России 24 февраля текущего года принял решение о проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР.

«Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — отметил Путин в ходе своего обращения к россиянам.

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