Отделения Почты России по Ингушетии изменят график работы в связи с 8 марта

Так, в субботу 5 марта почтовые отделения по всей республике закроются на час раньше.

6 марта (воскресенье) — будут работать 3 отделения почтовой связи по республике: 386102 — Назрнаь, ул. Московская 20, 386302 — Малгобек, ул. Базоркина, 51, 386203 — Сунжа, ул. Осканова, 23. Закроются они на час раньше.

В понедельник 7 марта почтовые отделения будут работать по всей республике и закроются на час раньше. Вторник 8 марта станет для них выходным днем.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta. ru или в мобильном приложении.