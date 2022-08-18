Открыт прием заявок от регионов на получение субсидии по федеральному проекту «Бизнес-спринт»

Как сообщается на сайте правительства России, на эти цели из федерального бюджета планируется направить более 3 млрд рублей.

«Президент говорил о важности участия бизнеса в решении социальных задач, в частности поддержке спорта в стране. Федеральный проект «Бизнес-спринт» как раз предполагает участие предпринимателей в формировании качественной и доступной среды для занятий спортом взрослых и детей. Правительство России со своей стороны выделяет субсидии регионам на софинансирование проектов. Так, начиная с 2023 года субъектам будет направлено более 3 млрд рублей на эти цели. Сейчас стартовал прием заявок от регионов. Под строительство ФОКов, стадионов и спортплощадок, а также на закупку инвентаря и выкуп объектов инвесторы смогут получить льготные кредиты», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он считает, что взаимодействие государства и бизнеса позволит сделать занятия спортом доступнее для граждан. Зампред напомнил, что ключевая цель до 2030 года — обеспечить долю 70% граждан, регулярно занимающихся спортом.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут предоставлены льготные кредиты в размере 4%. Это обеспечит им дополнительную поддержку при реализации проектов в сфере физической культуры и спорта. Применение механизмов государственно-частного партнеёрства — это формирование командной работы государства и бизнеса, привлечение инвестиций в сферу спорта и развития позитивных предпринимательских инициатив», — отметил министр спорта России Олег Матыцин.

Прием заявок на предоставление субсидий проходит на сайте Минспорта России до 2 сентября 2022 года. Для получения федеральной субсидии субъектам необходимо представить на конкурс маркетинговые исследования о целесообразности строительства с анализом потребностей населения в физкультурно-оздоровительных услугах, а также финансово-экономическое обоснование инвестиционного проекта.

Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» был разработан на основе одноименной стратегической инициативы, утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным.