Оздоровительные лагеря Ингушетии смогут принять свыше 5 тыс. детей в летний сезон
В Ингушетии начата работа по подготовке детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. В регионе будут функционировать три стационарных лагерях, где оздоровительных смогут провести свыше 5 тыс. детей, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.
«В Ингушетии начата работа по подготовке лагерей отдыха к приему детей и подростков. В их числе три стационарных лагеря с круглосуточным пребыванием «Аьрзи» в Джейрахском районе, лагерь им. Комарова в Сунженском районе и «Молодой патриот» в Малгобекском районе. Провести оздоровительный отдых в общей сложности 3528 детей. Лагеря дневного пребывания охватят 1479 детей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на базе общеобразовательных школ также будут работать 34 летних лагеря дневного пребывания.