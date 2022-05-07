Парламентарии от «Единой России» и волонтеры Ингушетии навестят солдат Победы
Депутаты всех уровней от «Единой России», сенаторы и волонтеры навестят участников Великой Отечественной войны. По всей стране партия поздравит около 23 тысяч фронтовиков, сообщил координатор проекта «Историческая память», глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
«В Ингушетии проживает два ветерана ВОВ. В преддверии Дня Победы мы с депутатами и активистами партии «Единая Россия» лично навестим и поздравим наших героев. С каждым годом все меньше остается тех, кто пережил эту войну и наш долг окружить их заботой, вниманием и выразить им признательность за их подвиг», — сказал руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Ибрагим Картоев.
«В этом году накануне Дня Победы мы традиционно поздравляем наших уважаемых фронтовиков и вручаем им подарки от партии. К сожалению, время неумолимо, и количество фронтовиков сокращается буквально на глазах. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оказать им внимание и заботу. Работа по оказанию помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ведется не от праздника к празднику, а на постоянной основе. Мы закрепили за ними депутатов от «Единой России» разного уровня, с ними на связи волонтеры и социальные службы, оказывается помощь в решении различных вопросов», — отметил Александр Хинштейн.
В свою очередь, председатель движения «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко напомнила, что вместе с «Единой Россией» организация уже два года реализует проект «Мобильные бригады помощи», в рамках которого оказывается всесторонняя помощь ветеранам.
«Когда мы в 2020 году вместе с «Единой Россией» начинали делать проект «Мобильные бригады помощи» в живых было более 50 тысяч фронтовиков. Сегодня их осталось менее 23 тысяч. Из них живы 7 героев СССР и один герой РФ. Наш святой долг позаботиться о каждом. Ветеранам, которые эвакуировались из ДНР и ЛНР и сейчас находятся в пунктах временного размещения, также будет оказана помощь и поддержка. Нам очень повезло, у нас есть уникальная возможность сказать «спасибо» лично Героям Великой Отечественной войны», — подчеркнула Ольга Занко.
Она дала старт акции в Ленинградской области и поздравила блокадницу Людмилу Михайловну Юмину, проживающую в Тосненском районе Ленобласти. Поздравления получат также более 3 тыс. жителей Блокадного Ленинграда. Им в том числе будут вручены мобильные телефоны с «тревожной» кнопкой для оперативной связи с медиками и волонтерами. В прошлом году такие же мобильные телефоны были переданы фронтовикам по всей стране.