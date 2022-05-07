Парламентарии от «Единой России» и волонтеры Ингушетии навестят солдат Победы

«В Ингушетии проживает два ветерана ВОВ. В преддверии Дня Победы мы с депутатами и активистами партии «Единая Россия» лично навестим и поздравим наших героев. С каждым годом все меньше остается тех, кто пережил эту войну и наш долг окружить их заботой, вниманием и выразить им признательность за их подвиг», — сказал руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Ибрагим Картоев.

«В этом году накануне Дня Победы мы традиционно поздравляем наших уважаемых фронтовиков и вручаем им подарки от партии. К сожалению, время неумолимо, и количество фронтовиков сокращается буквально на глазах. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оказать им внимание и заботу. Работа по оказанию помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ведется не от праздника к празднику, а на постоянной основе. Мы закрепили за ними депутатов от «Единой России» разного уровня, с ними на связи волонтеры и социальные службы, оказывается помощь в решении различных вопросов», — отметил Александр Хинштейн.

В свою очередь, председатель движения «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко напомнила, что вместе с «Единой Россией» организация уже два года реализует проект «Мобильные бригады помощи», в рамках которого оказывается всесторонняя помощь ветеранам.

«Когда мы в 2020 году вместе с «Единой Россией» начинали делать проект «Мобильные бригады помощи» в живых было более 50 тысяч фронтовиков. Сегодня их осталось менее 23 тысяч. Из них живы 7 героев СССР и один герой РФ. Наш святой долг позаботиться о каждом. Ветеранам, которые эвакуировались из ДНР и ЛНР и сейчас находятся в пунктах временного размещения, также будет оказана помощь и поддержка. Нам очень повезло, у нас есть уникальная возможность сказать «спасибо» лично Героям Великой Отечественной войны», — подчеркнула Ольга Занко.

Она дала старт акции в Ленинградской области и поздравила блокадницу Людмилу Михайловну Юмину, проживающую в Тосненском районе Ленобласти. Поздравления получат также более 3 тыс. жителей Блокадного Ленинграда. Им в том числе будут вручены мобильные телефоны с «тревожной» кнопкой для оперативной связи с медиками и волонтерами. В прошлом году такие же мобильные телефоны были переданы фронтовикам по всей стране.