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Пасха символизирует духовное возрождение — премьер-министр Ингушетии

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Владимир Сластенин

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил православных жителей региона со Светлым Христовым Воскресением.

«Святая Пасха — один из главных христианских праздников, когда наступает мир и благоденствие, забываются и прощаются все обиды. Он символизирует духовное возрождение, дарит людям надежду, учит милосердию и великодушию», — отметил Сластенин.

По его словам, Пасха обращает верующих к духовным ценностям Православия, дарует искреннюю радость, укрепляет веру в торжество справедливости. В эти дни особенно они стараются быть внимательнее и милосерднее не только к своим родным и близким, но к тем, кто нуждается в их заботе и поддержке.

«С празднованием Святой Пасхи связано много светлых и добрых традиций православия и родной культуры, раскрывающих лучшие человеческие качества, способствующие духовному сближению людей. Эти традиции сохраняются и передаются из поколения в поколение, играют огромную роль в деле духовно-нравственного воспитания граждан и укрепления межконфессионального согласия», — считает премьер-министр республики.

Сластенин пожелал православным доброго здоровья, бодрости духа, счастья, мира, добра и благополучия.

«Пусть этот праздник вдохновит всех православных верующих на новые благие дела, принесет в каждый дом радость, мир и согласие», — подчеркнул он.

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