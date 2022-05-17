Паводковая ситуация в Ингушетии оценивается как стабильная
Паводковая обстановка на территории Ингушетии не вызывает опасений, уровни воды на основных реках не превышают опасных значений. Об этом на еженедельном заседании правительства региона под руководством премьера Владимира Сластенина сообщил министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Иса Татиев.
«Ниже опасной отметки и уровень воды на реках Асса, Сунжа, Армхи. Паводкоопасный период в Ингушетии наступает во второй половине апреля и достигнет пика в конце мая — начале июня, с началом выпадения ливневых осадков и потепления в горной части республики. Повышение уровня воды до критических отметок прогнозируется до конца августа при наложении ливневых осадков на таяние снега как сезонного, так и высокогорного», — сказал Татиев.
По его словам, готовясь к сезону, ведомственная комиссия проверила состояние ГТС, русел рек, каналов, подмостовых пространств для безаварийного пропуска паводковых вод.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии для контроля за гидрологической обстановкой функционируют два стационарных гидропоста, измеряющих высоту потока, температуру воздуха и скорость ветра: один — на реке Сунжа в Карабулаке, второй — на реке Асса в селении Мужичи. В помощь этим двум работают еще 5 временных гидропостов.