Паводковая ситуация в Ингушетии оценивается как стабильная

«Ниже опасной отметки и уровень воды на реках Асса, Сунжа, Армхи. Паводкоопасный период в Ингушетии наступает во второй половине апреля и достигнет пика в конце мая — начале июня, с началом выпадения ливневых осадков и потепления в горной части республики. Повышение уровня воды до критических отметок прогнозируется до конца августа при наложении ливневых осадков на таяние снега как сезонного, так и высокогорного», — сказал Татиев.

По его словам, готовясь к сезону, ведомственная комиссия проверила состояние ГТС, русел рек, каналов, подмостовых пространств для безаварийного пропуска паводковых вод.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии для контроля за гидрологической обстановкой функционируют два стационарных гидропоста, измеряющих высоту потока, температуру воздуха и скорость ветра: один — на реке Сунжа в Карабулаке, второй — на реке Асса в селении Мужичи. В помощь этим двум работают еще 5 временных гидропостов.