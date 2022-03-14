Педагог и поэт Малика Горданова передала в дар Национальной библиотеке Ингушетии свои новые издания

Три книги — «Рабочие поездки, ставшие окном в мир», «Музей Славы. Сохраненная память» и сборник «Стихи. Проза. Публицистика» — изданы недавно в Назрани.

В книгу «Рабочие поездки, ставшие окном в мир» вошли материалы, почерпнутые автором в международных педагогических семинарах. Также автор рассказывает о своем участии в конкурсе «Учитель года России», о путешествии по Англии и Шотландии, Японии, Австралии, о своих впечатлениях и восприятии разных культур. Книга будет интересна педагогам.

Книга «Музей Славы. Сохраненная память» издана к 20-летию со дня основания Мемориально-краеведческого музея славы, создателем и руководителем которого является Малика Горданова. Музей создан при школе № 13 сельского поселения Плиево на основе материалов и документов об участниках войн — уроженцах села. Отдельный зал в музее посвящен первому Герою России генерал-майору авиации С. С. Осканову. В книгу вошли воспоминания, документы, фотоматериалы.

В третью книгу, подаренную библиотеке, вошли стихи, рассказы, статьи, очерки, эссе, а также доклады, письма, отзывы и благодарности.

«Круг интересов и увлечений Гордановой широк и многогранен. Во всем, чем бы она ни занималась, проявляется её талант и профессионализм. Она не только замечательный педагог и организатор, но и дизайнер, художник, модельер и поэт. Благодарим Малику Абузаровну за пополнение библиотечного фонда, уверены, что книги будут полезны для педагогов, студентов и аспирантов, и вообще для всех, кто интересуется литературой и историей нашего народа», — говорится в сообщении.