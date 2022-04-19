Педагогов Ингушетии приглашают на II Всероссийский форум классных руководителей

«II Всероссийский форум классных руководителей запланирован на октябрь 2022 года в Москве. Отбор участников будет состоять из трёх этапов: онлайн-тестирование по основам педагогики, онлайн-решение задач по тематике классного руководства и предоставление видеовизитки с указанием мотивации своего участия в форуме. Специально для этого организаторы ФКР разработали мини-приложение ВКонтакте», — сказал собеседник.

По словам учителя начальных классов ГКОУ «СОШ Гази-Юрт» Зины Торшхоевой, которая ранее уже принимала участие в данном форуме, на мероприятии педагоги обсуждали на круглых столах нравственные ценности подрастающего поколения, были актуальные вопросы современного образования, воспитания и педагогическая психология.

«Мы обменялись опытом с классными руководителями и с представителями Всероссийского педагогического сообщества, а также контактами в социальных сетях, теперь мы будем дружить, и теперь я знаю, где и из какого региона изъять полезный опыт для своего класса. Впечатления очень теплые. Хотелось бы еще раз попасть на форуме, если честно», — отметила Зина Торшхоева.

Следить за новостями наборной кампании можно в сообществе ФКР ВКонтакте (vk. com/vfkr_ru).