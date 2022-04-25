Организуют мероприятие Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком». Конкурс проводится среди пенсионеров, обучающихся компьютерной грамотности (50+).

Как сообщил газете «Ингушетия» организационный комитет «Спасибо интернету — 2022», конкурсные работы принимаются с 25 апреля по 16 октября 2022 года, а итоги конкурса планируется подвести в ноябре-декабре 2022 года в Москве.

Приглашаются пенсионеры, слушатели курсов. Номинации конкурса: «Портал gosuslugi. ru: мой опыт»; «Мои интернет-достижения»; «Интернет-предприниматель»; «Моя общественная интернет-инициатива»; «Я — интернет-звезда».

Также традиционно составляется рейтинг самых активных регионов — участников конкурса. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте , приложив свою конкурсную работу — историю-эссе на одну из тем номинаций и два фото (портретное и с компьютером). Победителей определит авторитетная конкурсная комиссия.

Более подробная информация о правилах и условиях участия в разделе «Конкурс» на сайте. Контактный телефон: 8-903-846-69-92.