Акция

Пенсионеры Ингушетии вместе с выплатами получили материалы по финансовой грамотности

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Отделение-НБ Республика Ингушетия совместно с филиалом Управления федеральной почтовой службы по республике провели акцию «Почтальоны финансовой грамотности»

Как сообщила пресс-служба учреждения, более 3 тысяч экземпляров печатной продукции Банка России получили пожилые жители региона вместе с пенсионными выплатами.

По некоторым адресам вместе с почтальонами прошли и сотрудники отделения банка. Пожилые жители трех районов республики вместе с пенсией получили рекомендации безопасного пользования банковскими картами, узнали, как противостоять телефонным мошенникам, а также о новых банковских продуктах и услугах.

«Ответственное отношение к финансам и умение управлять личным бюджетом важны в любом возрасте, — отмечает заместитель управляющего регионального отделения Банка России по Ингушетии Аза Мамилова. — В нашей республике около 12 тысяч пенсионеров, предпочитающих получать пенсию наличными. Многие советы и рекомендации из наших материалов будут полезны людям старшего поколения».

Не остались без внимания и другие пользователи почтовых услуг: отныне посетители почтового отделения г. Магас смогут изучить на месте или забрать с собой из «Уголка финансовой грамотности» материалы о том, как не попасть на уловки мошенников, как составлять финансовый план и куда обращаться, если финансовая организация нарушает права клиента. А в скором времени на мониторах в клиентских залах почтовых отделений региона начнется демонстрация информационных видеороликов Банка России.

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