Новости Ингушетии

9 июня

8 июня

Ингушские блогеры станут участниками всероссийского форума «ЦЕХ Insight» в Санкт-Петербурге
Форум
При столкновении грузовика и легковушки в Ингушетии пострадал один человек
ДТП
В Ингушетии определили победителей конкурса «Лучший культурный дневник школьника республики»
В Ингушетии проходит ЕГЭ по обществознанию
ЕГЭ
Ингушетия примет участие в ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
Премьер Ингушетии анонсировал открытие 15 школ до конца года
Образование
МВД по Ингушетии просит граждан оказать помощь в розыске жителя региона
Розыск
В Москве установят мемориальную плиту в память о первом Герое России Суламбеке Осканове
Память
Московский дом национальностей и Постпредство Ингушетии запланировали совместные мероприятия
Постпредство
Жители Насыр-Кортского административного округа Назрани вторые сутки сидят без воды
Выставочная галерея при ДК Сунжи станет одной из культурных достопримечательностей Ингушетии
Культура
Руководитель Минтруда Ингушетии поздравил соцработников с профессиональным праздником
Поздравление
Минтруд Ингушетии и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подписали соглашение
Соглашение
Ингушский полузащитник Оздоев стал лучшим игроком отчетной игры турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк»
Футбол
Бойцы из Ингушетии стали победителями чемпионата России по спортивному миксфайту
В Ингушетии подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в 2024 году
Благоустройство
Жителя Ингушетии приговорили к 4 годам колонии за хранение мефедрона
Приговор
Более 36 тыс. раз жители Ингушетии посмотрели онлайн-уроки по финансовой грамотности
Финансы
Футболисты назрановского «Ангушта» одержали крупную выездную победу
Футбол
Жительница Ингушетии нашла во дворе ящик с младенцем
Происшествие
Спортсмены из Ингушетии успешно выступили на чемпионате ЮФО и СКФО по легкой атлетике
Начальнику управления Росгвардии по Ингушетии присвоено звание генерал-майора полиции
Условный срок получила иностранка в Ингушетии за вовлечение малолетней в попрошайничество
Попрошайничество
В Ингушетии запретили видеоролик, пропагандирующий деструктивное движение «Зацепинг»
В Ингушетии началась масштабная реконструкция кладбища в сельском поселении Сагопши
Реконструкция
Жителя Ингушетии заподозрили в хищении 5 млн руб. при ремонте электросетей в Магасе
Мошенничество
В столице Ингушетии представители федеральных ведомств провели семинар для педагогов дошкольного образования
Образование
Паломники из КБР, КЧР и Северной Осетии отправятся на хадж из аэропорта Ингушетии
Хадж
В Джидду благополучно прибыли 400 паломников из Ингушетии
Хадж

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