Спорт

Первую академию национального вида спорта «ШодСанЛат» и ФОК построят в Ингушетии в 2023 году

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Первую академию национального вида спорта «ШодСанЛат» и физкультурно-оздоровительный комплекс намерены построить в Ингушетии в 2023 году. Об этом ТАСС рассказал министр спорта региона Али Дошхоклоев.

Он сообщил, что в Минспорта России направлены документы по двум объектам, в рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. Это ФОК с игровым залом в сельском поселении Барсуках Назрановского района и первая академия ингушского вида спорта в Магасе.

По словам министра, региону также необходимо строительство большого количества спортплощадок и объектов для достижения поставленной Президентом страны задачи по 55% охвату занимающихся спортом.

«Для увеличения доли населения, которое систематически занимается физкультурой и спортом, нам необходимо создание соответствующих условий для всех категорий и групп населения, это и строительство примерно 14 физкультурно-оздоровительных комплексов, 50 многофункциональных спортивных площадок, 10 футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками. Также необходимо обеспечить развитие игровых видов спорта в сельской местности путем строительства игровых площадок шаговой доступности, площадок для занятий воркаутом», — сказал Дошхоклоев.

«ШодСанЛат» создан Магомед-Гири Сукиевым на основе исторических воинских и спортивных традиций ингушского народа и включает в себя симбиоз ударной и бросковой техники. В 2016 году он был включен во Всероссийский реестр видов спорта.

Доктрина ШодСанЛат заключена в его названии — «Будь гибким, как плеть, хватким, как узел, крепким, как древесный сучок». Ключевое слово в названии — «шод», что может означать: плеть, узел, вилы, древесный сучок, яичный белок.

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