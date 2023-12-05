Гуманитарная помощь

Первую партию гуманитарной помощи для Палестины отправили из Ингушетии

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Первые 28 тонн гуманитарной помощи отправили из республики в Палестину, сообщили газете «Ингушетия» в региональном правительстве.

Из пункта сбора в Магасе груз для жителей сектора Газа будет перевезен в Грозный, откуда специальным бортом МЧС России его доставят в Египет.

«В первой партии — медицинские препараты, одежда, продукты питания и постельные принадлежности. Помощь вплоть до передачи представителям Красного полумесяца будут сопровождать Ахмед Остоев и Нурадин Цулоев — представители благотворительного фонда «Тешам», — отметили в правительстве.

Напомним, что в ноябре в республике по инициативе Главы Ингушетии был организован сбор гуманитарной помощи для жителей Палестины. Собрано около 80 млн рублей и более 150 тонн необходимых вещей, медикаментов, продуктов питания.

Также сегодня, 5 декабря, в ходе прямой линии с жителями региона, Махмуд-Али Калиматов рассказал, что республика готова принять около 100 беженцев из сектора Газа.

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