Безопасность

Первую школу города Сунжа Ингушетии проверили на пожарную безопасность

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В преддверии открытия летнего лагеря в первой школе города Сунжа, это общеобразовательное учреждение проверили на наличие нарушений пожарной и антитеррористической безопасности.

В мероприятия приняли участие сотрудники отдела по вопросам ГО И ЧС администрации муниципального образования, представители РОВД, Росгвардии, МЧС и других ведомств. Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в ходе проведенных проверок надзорными органами серьезных нарушений не выявлено.

Всего на территории Сунжи будет организован один лагерь дневного пребывания в первой общеобразовательной школе, в котором за лето смогут отдохнуть 120 детей.

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