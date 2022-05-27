Первую школу города Сунжа Ингушетии проверили на пожарную безопасность

В мероприятия приняли участие сотрудники отдела по вопросам ГО И ЧС администрации муниципального образования, представители РОВД, Росгвардии, МЧС и других ведомств. Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в ходе проведенных проверок надзорными органами серьезных нарушений не выявлено.

Всего на территории Сунжи будет организован один лагерь дневного пребывания в первой общеобразовательной школе, в котором за лето смогут отдохнуть 120 детей.