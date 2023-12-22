Спецтехника

Первые 20 автобусов малого класса поступили в Ингушетию

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Махмуд-Али Калиматов передал ключи от 20 первых автобусов малого класса руководству новой организации «Ингуштранспорт». В ближайшее время они уже выйдут на маршруты, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Это первая партия общественного транспорта, которые мы получаем благодаря федеральной поддержке — до конца года в республику поступит еще 58 машин, 5 из которых предназначены для перевозки маломобильных граждан», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, автобусы комфортные, в каждом есть видеонаблюдение, кондиционер и система контроля режима труда и отдыха водителя.

«Отмечу, что ко мне было много обращений от жителей республики по вопросам устаревшего автобусного парка. Людям, которые едут на работу или учебу, особенно из отдаленных сел, таких как Аршты, или сельских поселений Малгобекского и Пригородного районов, необходимо безопасное и комфортное передвижение. Тут еще важно, чтобы главы муниципалитетов общались со своими жителями. Это необходимо, чтобы понять, где не хватает автобусов или остановок, где проложить новый удобный маршрут», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что надо планировать строительство новых школ, больниц и других объектов таким образом, чтобы их связывала удобная транспортная инфраструктура.

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