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Первые 55 беженцев из Палестины прибудут в Ингушетию 12 декабря

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Первые 55 беженцев из Палестины, среди которых 34 ребенка прибудут в Ингушетию завтра, 12 декабря. Их разместят в гостинице «Асса» в Назрани, сообщил в своем Телеграм-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что для беженцев будут созданы все необходимые условия для комфортного проживания, в том числе и трехразовое горячее питание.

«Поручил правительству оперативно и всестороннее помогать им. Со своей стороны хочу сказать, что мы окажем им полное содействие в решении всех проблемных вопросов. Для оказания психологической поддержки будут задействованы психологи. Детям, в первую очередь, необходимо помочь, чтобы они смогли преодолеть ужасы пережитых дней», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

«Молим Всевышнего и надеемся, что в ближайшее время на родине этих людей, на святых землях, воцарится мир. А пока будем поддерживать многострадальный народ Палестины бескорыстно и со состраданием. Вопросы, связанные с обустройством беженцев, держу на личном контроле» — добавил руководитель субъекта.

О том, что республика примет около 100 беженцев из сектора Газа, Глава региона сказал во время прямой линии с жителями Ингушетии 5 декабря этого года.

Ранее жители республики собрали для Палестины более 180 тонн гуманитарного груза, первая партия боротом МЧС России уже доставлена в Египет и передана палестинцам.

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