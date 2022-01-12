Первые авиарейсы с международного аэропорта «Ингушетия» планируется запустить в октябре текущего года

Об этом было сообщено на выездном совещании под председательством вице-премьера Ингушетии Магомеда Евлоева.

Напомним, распоряжением правительства России от 16 декабря 2021 года аэропорт «Магас» имени Осканова получил право на выполнение международных полетов воздушных судов.

Участники заседания, среди которых представители регионального кабинета министров, надзорных федеральных ведомств и силовых структур, обсудили предварительный проект реконструкции действующего аэровокзала и поэтапный план предстоящих мероприятий.

По словам директора аэропорта Магомеда Цурова, на данном этапе начата деятельность по проектированию, параллельно осуществляется подготовка необходимого для открытия международного сообщения пакета документов, в рамках которой предстоят строительные работы, а также процедуры согласования с надзорными органами и курирующими федеральными ведомствами.

После окончания реконструкции пункта пропуска и получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, Минтранс России создает межведомственную комиссию по проверке его соответствия проектной документации.

Только после соблюдения всех процедур статус официально вступит в силу и предположительно в октябре текущего года воздушная гавань будет готова к международному сообщению.

По данным ее руководителя в первое время будут осуществляться рейсы с частотой 1-2 перелета в неделю, далее, после прохождения апробации, планируется увеличение их количества.

По словам Цурова, уже есть предварительные договоренности с авиакомпаниями. Между тем, он отметил, что у аэровокзального комплекса есть опыт отправки паломников в Хадж в Саудовскую Аравию с организацией разделения внутренних и внешних потоков пассажиров.

Евлоев отметил, что этого ресурса республика ждала давно, и важно сделать все необходимое для ускорения процесса и открытия воздушного пространства для международных перелетов.

«Каждый на своем месте должен проанализировать предстоящие задачи и выполнить их максимально продуктивно. Мы будем работать организованно и откроем эту возможность для жителей Ингушетии как можно быстрее, а главное — обеспечив для них безопасность и качественный сервис», — цитирует вице-премьера пресс-служба Главы и правительства республики.