Первый туристический форум «Армхи-2022» пройдет в горной Ингушетии по инициативе «Деловой России»

«22 июля в актовом зале курортного комплекса пройдет туристический форум «Армхи-2022». В его программе: новые форматы отдыха в регионе, обсуждение перспективы создания регионального турпродукта и туристического кластера, участникам представят реальные кейсы и инструменты для развития внутреннего туризма и стимулирования бизнес-активности туроператоров, а также способы привлечения инвестиций в туризм», — говорится в релизе.

В мероприятии примут участие власти региона, инвесторы и представители туристической отрасли.

«Это еще одна площадка для открытого диалога о развитии туризма в Ингушетии, на которой встретятся представители региональной власти, инвесторы, эксперты и туристы. Участники форума обсудят последние тренды, маршруты и приоритетные задачи, стоящие перед туристической отраслью региона», — отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт «Армхи» начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние храмы