Первый зампред правительства Ингушетии навестил единственного в регионе участника ВОВ

«В преддверии праздничных дней не смог оставить без внимания единственного оставшегося в живых участника ВОВ Магомеда Медарова. Так как сам я нахожусь в эти дни в Москве, к сожалению, лично навестить Магомеда Хасултановича мне не удалось. Наш долг проявлять заботу о наших героях, переживших тяжелые годы войны ради свободы Родины», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, ветеран — человек «невероятного мужества и характера, пользующийся большим уважением и авторитетом среди соотечественников, являющийся для каждого из нас блестящим примером силы духа и патриотизма».

«Привнести в дом немного праздничного настроения в канун Нового года, оказать небольшой знак внимания — это самое малое, что можно сделать, чтобы в очередной раз выразить признательность и сказать спасибо за большой вклад в Победу и труд в военные и послевоенные годы», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Магомед Медаров ушел на фронт в первые же дни войны. Сначала служил в пехоте, но через год ему поручили организовать партизанское движение в Белоруссии. Здесь под его началом с фашистами воевали около 100 бойцов. За два года они вывели из строя 15 поездов и другую технику, уничтожили сотни врагов. Также он участвовал в обороне Москвы, дважды был ранен. Его боевые заслуги отмечены орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».