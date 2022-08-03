Оружие

Пистолет ТТ и патроны изъяли у жителя Ингушетии

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Правоохранители республики совместно с коллегами из УФСБ и СОБР «Эрзи» управления национальной гвардии по региону, в ходе проведения обыска в рамках уголовного дела, в домовладении жителя Ингушетии обнаружили и изъяли пистолет модели «ТТ» калибра 7,62 мм, с тремя магазинами, снаряженными 24 патронами.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК и водворен в ИВС, сообщает пресс-служба МВД по республике.

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