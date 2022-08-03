Пистолет ТТ и патроны изъяли у жителя Ингушетии

Правоохранители республики совместно с коллегами из УФСБ и СОБР «Эрзи» управления национальной гвардии по региону, в ходе проведения обыска в рамках уголовного дела, в домовладении жителя Ингушетии обнаружили и изъяли пистолет модели «ТТ» калибра 7,62 мм, с тремя магазинами, снаряженными 24 патронами.