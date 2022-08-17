По факту отравления семьи угарным газом СУ СКР по Ингушетии организована проверка

По данным следствия, сегодня, 17 августа, рано утром в реанимационное отделение детской республиканской клинической больницы Назрань с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы 4 малолетних жителя республики. По предварительным данным отравление произошло по месту жительства вследствие неисправности бытового газового оборудования.

В настоящее время жизни и здоровью малолетних ничего не угрожает, им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь. Родители малолетних доставлены в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы с аналогичным диагнозом, им также оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. С участием представителей газовой службы произведен осмотр места происшествия, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств несчастного случая, говорится в релизе.

Напомним, сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике сегодня в 04:40 мск. По прибытии на место, в ходе осмотра квартиры по данному адресу, была обнаружена в малых количествах концентрация угарного газа, выявлена неисправность вытяжной системы (гофра) навесного газового котла.

Утечка была устранена дежурной службой.