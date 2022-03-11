Почта России будет принимать международные посылки несмотря на санкции

«Пока только две страны не принимают EMS-отправления в Россию: Эстония и Кипр. Условия в будущем могут меняться, поэтому на сайте Почты России регулярно обновляется информация. Единственное, из-за отмены авиаперелетов за границу, доставка почты может затянуться. Посылки приходится вести по земле или по морю. Но внутри страны доставка работает по-прежнему», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пересылку по России повышать цены не планируется, а вот стоимость международных отправлений в будущем, вероятно, вырастет.