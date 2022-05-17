Фотовыставка

Почта России и музей ИЗО Ингушетии организуют выставку фоторабот ко Дню ингушских башен

0

В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии 19 мая состоится открытие персональной выставки фоторабот Заура Плиева, приуроченной ко Дню ингушских башен, который впервые отметят в республике, сообщила пресс-служба учреждения.

Мероприятие пройдет в рамках совместного проекта музея и управления Федеральной почтовой связи республики. Посетителям музея представится возможность не только познакомиться с работами Плиева, но также отправить своим родным, друзьям и близким эксклюзивные открытки с авторскими фотографиями с изображением ингушских башен, подготовленные Почтой России, поучаствовать в тематической интерактивной викторине и получить призы.

Интерес вызовет выставка-продажа партворка «Почтальоны России» — ограниченной серии раскрашенных фигурок российских почтальонов из разных эпох и миниатюр служебного транспорта почтовиков.

«Мероприятие, без сомнения, станет красочным и запоминающимся. Желающих посетить его приглашаем 19 мая 2022 года в 14:30 мск по адресу: г. Карабулак, улица Джабагиева, 139», — сказано в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Казачий хор» ингушской филармонии выступил в Моздоке
В Сунженском районе Ингушетии обнаружен тайник с оружием и боеприпасами
Обстрелявший четверых односельчан житель Ингушетии ответит в суде
В Ингушетии сохраняется стабильная пожарная обстановка
Более 100 граммов героина изъято у жителя Ингушетии
Жителю Ингушетии грозит штраф за распространение экстремистской аудиозаписи
В Ингушетии за 12 дней выявлено только 68 новых случаев Covid-19
Паводковая ситуация в Ингушетии оценивается как стабильная
Жителя Ингушетии заподозрили в героизации уничтоженного в 2003 году известного террориста
Минтруд Ингушетии формирует квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности на 2023 год
В ряде регионов, в том числе в Ингушетии, задержали участников сообщества наркоторговцев

Главное

Яндекс.Метрика

 