Почта России и музей ИЗО Ингушетии организуют выставку фоторабот ко Дню ингушских башен

Мероприятие пройдет в рамках совместного проекта музея и управления Федеральной почтовой связи республики. Посетителям музея представится возможность не только познакомиться с работами Плиева, но также отправить своим родным, друзьям и близким эксклюзивные открытки с авторскими фотографиями с изображением ингушских башен, подготовленные Почтой России, поучаствовать в тематической интерактивной викторине и получить призы.

Интерес вызовет выставка-продажа партворка «Почтальоны России» — ограниченной серии раскрашенных фигурок российских почтальонов из разных эпох и миниатюр служебного транспорта почтовиков.

«Мероприятие, без сомнения, станет красочным и запоминающимся. Желающих посетить его приглашаем 19 мая 2022 года в 14:30 мск по адресу: г. Карабулак, улица Джабагиева, 139», — сказано в релизе.