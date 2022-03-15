Нацпроекты

Почти два десятка детских садов открыты в Ингушетии за год

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В республике в 2021 году построены 18 учреждений для дошколят, заявила министр образования и науки региона Эсет Бокова на заседании коллегии ведомства с участием вице-премьера Марьям Амриевой.

«Созданы 3960 мест для дошкольников. В рамках нацпроекта «Образование» в минувшем году в 12 школах республики открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», — сказала министр.

По её словам, в восьми общеобразовательных учреждениях отремонтированы спортивные залы, установлены площадки для занятий физкультурой и созданы спортивные клубы по различным направлениям.

В рамках регионального проекта «Современная школа» на базе института повышения квалификации работников образования республики создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

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