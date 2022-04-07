Под угрозой тюрьмы житель Ингушетии заплатил штраф за хранение наркотиков

«В Джейрахском районном отделении судебных приставов Управления ФССП России по Республике Ингушетия на исполнении находился исполнительный документ, выданный на основании приговора суда, о взыскании с 31-летнего местного жителя уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Мужчина был осужден по статье 228 УК РФ. Судебный пристав предупредил должника о том, что если судебное решение не будет им исполнено в указанный срок, то штраф будет заменен другим видом наказания, вплоть до лишения свободы», — говорится в сообщении.

После полученных разъяснений должник добровольно выплатил назначенный судом штраф в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением