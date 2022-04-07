Под угрозой тюрьмы житель Ингушетии заплатил штраф за хранение наркотиков

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С жителя Джейрахского района Ингушетии взыскали уголовный штраф в размере 10 тысяч рублей за хранение наркотического средства. В противном случае мужчине грозило лишение свободы, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

«В Джейрахском районном отделении судебных приставов Управления ФССП России по Республике Ингушетия на исполнении находился исполнительный документ, выданный на основании приговора суда, о взыскании с 31-летнего местного жителя уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Мужчина был осужден по статье 228 УК РФ. Судебный пристав предупредил должника о том, что если судебное решение не будет им исполнено в указанный срок, то штраф будет заменен другим видом наказания, вплоть до лишения свободы», — говорится в сообщении.

После полученных разъяснений должник добровольно выплатил назначенный судом штраф в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением

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