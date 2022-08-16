Подготовка к отопительному сезону в Ингушетии проходит в штатном режиме

Представителям муниципалитетов и теплоснабжающих организаций поставлена задача по обеспечению заблаговременной подготовки объектов, а также по устранению замечаний, выданных управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Ингушетии, отмечается в Телеграм-канале правительства.

Ресурсоснабжающими организациями в свою очередь готовятся линии газоснабжения и электроснабжения, ведется обрубка деревьев вблизи ЛЭП.

В регионе отопительный сезон ежегодно начинается с 15 октября и завершается 15 апреля. Всего в 5-ти муниципальных образованиях находятся 6 котельных централизованного теплоснабжения, которые в общей сложности отапливают 54 многоквартирных дома и 7 социальных объектов.